Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Об этом он написал на своей странице в Twitter. Объяснять свою позицию Маск не стал.
Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Об этом он написал на своей странице в Twitter. Объяснять свою позицию Маск не стал.
Дата: 2020/03/07 17:15
Раздел: Мнения
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