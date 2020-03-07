Цена барреля Brent по итогам торгов 6 марта упала более чем на 9% — до 45,34 доллара за баррель. Это произошло на фоне срыва продления договоренностей ОПЕК и не входящих в картель стран по ограничению добычи нефти. Как сообщает Reuters, это рекордное однодневное падение котировок за последние 11 лет.

Действие соглашения об ограничении добычи заканчивается 1 апреля. В ходе переговоров в Вене страны ОПЕК предлагали еще больше сократить производство, так как из-за эпидемии коронавируса спрос на нефть упал. Страны, не входящие в картель, хотели лишь продлить соглашение на три месяца в его действующем варианте. Договориться не удалось из-за позиции России, сообщают Рейтер и Блумберг со ссылкой на неназванные источники в ОПЕК.

В итоге стороны подписали лишь документ о продолжении взаимодействия и пообещали продолжить консультации.

Официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что компания допускает убытки от продажи более дешевой нефти после провала соглашения ОПЕК+, передает РИА «Новости».

При этом, компания считает свою операционную деятельность устойчивой благодаря компенсациям данных потерь за счет нефтехимии и нефтепереработки.

Minval.az