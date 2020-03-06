Президент РФ Владимир Путин знает, что россияне от него устали, однако его эта ситуация не пугает. Такое мнение в интервью журналисту, основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону высказал российский политолог Станислав Белковский.

«Русский народ устал от Владимира Владимировича, что превышен лимит его пребывания на президентском посту. О чем сам Владимир Владимирович знает… Другое дело – что это его не пугает. Он считает, что верноподданный народ все равно в критической ситуации его поддержит. То есть не то что он просыпается в холодном поту ночью с мыслями о том, а не придут ли его выносить прямо из резиденции в Ново-Огарево или в Сочи. Нет, он так не думает. Он считает, что все равно, если выборы завтра состоятся, он получит необходимый процент. С другой стороны, он готовит, естественно, почву для того, чтобы отползти с президентского поста, сохранив определенные рычаги власти и статус гаранта политической стабильности и правящей системы в целом», – сказал Белковский.

По его словам, Путин уже пережил себя, потому что 20 лет – много по любым меркам.

«Когда канцлер [Германии] Гельмут Коль проиграл выборы в 1998 году… Владимир Путин несколько позже говорил об этом публично, он отсылался к этим событиям и говорил: «Какой хороший был канцлер Коль, а все равно проиграл выборы. А почему? Потому что он сидел на своем посту 16 лет, а это слишком много. Когда правитель надоедает, уже не важно, насколько успешен он». Это говорил сам Владимир Владимирович. И к нему это относится в полной мере на сегодняшний день», – добавил политолог.

Minval.az