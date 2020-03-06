Турция готова купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, если американская администрация согласится предоставить такую возможность. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Şafak, которое было посвящено итогам его переговоров в Москве с президентом Владимиром Путиным. При этом Эрдоган добавил, что уже в апреле, после окончания обучения и тренировок, Анкара начнет использовать закупленные ранее российские системы С-400.

«С-400 уже наша собственность. <…> Они будут активны уже с апреля. Но позвольте мне повторить еще раз, вчера я сказал американцам: «Если вы дадите нам Patriot, мы возьмем у вас Patriot», — сказал Эрдоган (цитата по РБК).

Вашингтон неоднократно критиковал Турцию за сделку по приобретению российских ЗРК. Однако турецкое руководство одновременно с приобретением ЗРК заявляло, что хотело бы поставить на вооружение и американские комплексы Patriot. В июне 2019 года Эрдоган объяснил закупку ЗРК в России тем, что «США не сделали такого выгодного предложения в отношении комплексов Patriot, какое сделала Россия со своими С-400». В сентябре того же года президент Турции заявил, что вопрос покупке Patriot все еще актуален и не снят с повестки дня. «Если наши условия будут выполнены, мы могли бы рассмотреть возможность их покупки, это также входит в повестку дня США», — сказал тогда Эрдоган.

В декабре о готовности купить Patriot заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Турция считает, что США по-прежнему являются нашими союзниками, а мы являемся их союзниками. <…> Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это уже совершенная сделка. Предложение России было более выгодным. Теперь мы готовы купить американскую систему Patriot и ждем ответа», — сказал Чавушоглу.

20 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Анкара обратилась к Вашингтону с просьбой предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot для прикрытия своих войск в сирийской провинции Идлиб. ЗРК должны противостоять российской авиации, которая поддерживает сирийские правительственные войска. В тот же день о вероятности получить американские ЗРК сказал министр обороны Турции Хулуси Акар. «Нам может быть оказана поддержка в виде поставок ЗРК Patriot», — сказал турецкий министр.

В Кремле в свою очередь тогда действия Турции комментировать отказались, добавив, что сирийские вооруженные силы продолжат бороться с представителями умеренной оппозиции.

США пока не дали однозначного ответа, хотя Вашингтон неоднократно заявлял о поддержке действий Турции в сирийской провинции Идлиб. За два дня до переговоров Путина и Эрдогана специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Америка готова предоставить боеприпасы и снаряжение для операций турецкой армии в Идлибе. На том же брифинге посол США в Турции Дэвид Саттерфилд сказал, что Вашингтон рассматривает запрос Анкары на системы ПВО Patriot.

Эрдоган и Путин в сентябре 2018 года заключили в Сочи соглашение о создании в Идлибе буферной зоны 15–20 км вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных сил и вооруженной оппозиции. С тех пор стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении или невыполнении договоренностей. Ситуация в этой части Сирии обострилась после 27 февраля, когда сирийская армия обстреляла позиции оппозиции и при этом погибли более 30 турецких военных. В ответ Турция начала операцию «Весенний щит», в ходе которой сообщения об ударах турецких военных по сирийским войскам стали поступать ежедневно.

5 марта на встрече в Москве Путин и Эрдоган согласовали новый план, по которому с 6 марта в Идлибе объявлено перемирие.

Minval.az