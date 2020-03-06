«Турецким военным удалось удивить российских коллег. Не секрет, что успехи воинства Асада в первую очередь объяснялись полным господством российской авиации над Идлибом. Положение решительно изменилось, когда турки массированно использовали свои ударные беспилотники. Анкара заявила о сотнях уничтоженных сирийских солдат, десятках танков, самоходных гаубиц и других артиллерийских установок. Эти заявления были подтверждены многочисленными видеосъемками, широко распространяемыми в социальных сетях. Сирийская армия, еще недавно уверенно наступавшая, стала покидать занятые населенные пункты», — пишет шеф-редактор «Ежедневного журнала» Александр Гольц.

«Все четыре с лишним года, пока осуществляется российская военная операция в Сирии, наши начальники с поразительной откровенностью и нескрываемым удовольствием рассуждали о том, как это здорово, что вдали от Родины отечественные военные набираются боевого опыта, что там проходит обкатку наша военная техника, которая по своим тактико-техническим характеристикам превосходит все мыслимые зарубежные аналоги.

Даже если не касаться моральных аспектов (чужая страна, где идет гражданская война, рассматривается как полигон для военных упражнений), эти заявления поражали своей, мягко сказать, неадекватностью. Ну, о каком «передовом военном опыте» могла идти речь, когда противник обладал в минимальных количествах тяжелыми вооружениями и вовсе не имел средств противовоздушной обороны. Единственное, что требовалось от военных — это не нанести ущерб себе и технике (вспомним о двух утопленных истребителях с «Адмирала Кузнецова»).

А вот Турция действительно продемонстрировала нечто новое. Подозреваю, что впервые в истории ударные беспилотники были массированно применены в ходе общевойсковых боев против регулярной армии. И применены чрезвычайно успешно. Выяснилось, что Турции удалось то, что никак не удается России. А именно: разработать и начать серийное производство боевых дронов.

Речь идет о двух типах беспилотников. Более легкий Bayraktar TB2, способный нести вооружения весом до 55 килограммов (их произведено более сотни). Другой беспилотник — Anka-S — поднимает уже больше 200 килограммов вооружения. Беспилотники оснащены двумя типами специально для них разработанных ракет, имеющих лазерное наведение. Судя по эффективности, турками разработана и тактика применения беспилотников. Таким образом получается, что именно они, а вовсе не хвастливые российские генералы использовали новейшие вооружения на основе новой методики их применения.

А что же российские военные, которые долгие годы намекали, что оказывают существенную помощь асадовским военным в планировании и осуществлении военных операций? Ведь именно их Путин регулярно награждает геройскими звездами. Прежде всего отметим, что разведка прошляпила готовившееся применение беспилотников. Кроме того, по крайней мере на первом этапе операции никакого противодействия со стороны ПВО оказано не было вовсе.

Хорошо, если дело в том, что опьяненные победами асадовские военачальники и российские советники просто не озаботились противовоздушным прикрытием, а основные силы ПВО находятся на границе с Израилем. Но как тогда объяснить съемки разбитых «Шилок» и даже уничтожение комплекса ПВО «Панцирь»? В прессе распространяется версия о том, что турки использовали свою систему постановки помех и им удалось подавить произведенные в России средства противовоздушной обороны (опять же, как не вспомнить доклады Шойгу о том, что российским спецам удалось так модернизировать сирийскую ПВО, что она как нечего делать сбивает американские «Томагавки»).

Впрочем, в последние дни сообщалось и об уничтожении трех или четырех турецких беспилотников. Российские эксперты намекают, что два из них уничтожены после активации новейшей российской системы РЭБ «Красуха-4!. Но даже если это и так, то это не отменяет факта успешного применения противной стороной беспилотников. Как и того факта, что эти самые беспилотники, которые явно в скором времени станут важнейшим средством конвенциональной войны, у России отсутствуют как данность. Вот гиперзвуковые боеголовки, чтобы сжечь всю планету, есть. А беспилотников нет».

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