Американский финансист Джордж Сорос резко осудил Россию за ее действия в сирийской провинции Идлиб и призвал Европу поддержать Турцию и ее военных в противостоянии правительственным силам Сирии.

«Единственное государство, которое подняло своих военных на защиту мирных граждан, запертых в Идлибе господином Асадом и его российскими союзниками, это Турция», — написал Сорос в статье, опубликованной агентством Bloomberg.

Сорос подчеркнул, Турция заслуживает поддержки со стороны Европы.

Он призвал «поддержать позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на переговорах с президентом России Владимиром Путиным». Эта позиция заключается в том, чтобы попытаться достичь перемирия и сохранить зону безопасности в Идлибе для сирийских беженцев.

По словам Сороса, Россия своими действиями в Сирии хотела вернуть региональное и мировое влияние, которое она утратила после падения СССР. Он утверждала, что создание гуманитарной катастрофы и почти 6 млн сирийских беженцев — не побочный результат стратегии России в Сирии. Сорос считается, что «это была одна из центральных целей» России.

«Я считаю Асада самым варварским правителем со времен Иосифа Сталина. Когда против него восстал его собственный народ, он разработал военную стратегию, призванную причинить максимально возможный вред его гражданским оппонентам. Асад целенаправленно наносил удары по больницам, школам и детским садам, стремясь убить и искалечить тех, кто ухаживал за людьми. На всем протяжении конфликта, унесшего жизни полумиллиона человек, он использовал ядовитый газ и химические атаки. Тем временем, Путин оказывал ему поддержку с воздуха, без которой Асаду не удалось бы реализовать свою стратегию», — подчеркнул финансист.

Автор статьи полагает, что Европа в ситуации с Идлибом пытается избежать конфронтации с Россией и следует по тому же шаблону, что и в 2014 году в ситуации с Украиной. По его мнению, Европе вместо этого следует принять вызов. «Европа избегает конфронтации с Россией по поводу Сирии, в то время как Европе следовало бы противостоять российским действиям», — заявил Сорос.

«Фокусируясь на кризис с беженцами, который создала Россия, Европа занимается лечением симптомов, вместо того, чтобы сосредоточиться на его причине», — добавил Сорос.

Minval.az