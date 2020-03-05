Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн. баррелей в сутки из-за влияния коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, присутствующих на заседании министров ОПЕК.

Картель ждет, что страны, не входящие в ОПЕК, дополнительно снизят добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Министры стран ОПЕК в четверг на заседании обсуждают параметры дополнительного ограничения добычи нефти для того, чтобы адекватно отреагировать на падение спроса на мировом рынке нефти на фоне вспышки коронавируса.

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