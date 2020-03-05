Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

После обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов, и открыла границы с ЕС. В Грецию устремились тысячи переселенцев.

«Только из Эдирне в Грецию перешли 139 070 беженцев. Греция попыталась вытеснить 4,9 тысячи обратно в Турцию, 164 беженца получили ранения в результате столкновений на границе, они сейчас находятся в больнице», — рассказал Сойлу в эфире телеканала NTV.

По его словам, сообщения Афин о количестве прибывших из Турции в Грецию беженцев не соответствуют действительности.

Minval.az