В телеканале «Xəzər» произведено новое назначение. Так, шоумен Мурад Дадашов назначен генеральным директором ООО «Xəzər TV».
Сегодня М.Дадашов был представлен коллективу телеканала.
Директор департамента новостей телеканала «Xəzər» Ингилаб Мамедов рассказал АПА, что «после переговоров, которые длились два месяца, акции «Xəzər TV» перешли под контроль группы Socar Media.
По его словам, группа Socar Media назначила М.Дадашова новым руководителем телеканала.
Предыдущим руководителем был Шамхал Гасанли.