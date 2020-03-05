Комиссия по правам человека ООН опубликовала обширный доклад о войне в Сирии. Данные, приведенные в нём объективны и потому — ужасны. Страна разорена интервенцией Ирана и России, множество людей изувечено или погибли, страшна судьба миллионов слабых — стариков, женщин, детей. Радикализм и жестокость присутствуют со всех сторон, что естественно для интервенции с моментами гражданской войны. Но совершенно очевидно, если бы не было российской интервенции, режим Асада давно бы рухнул и война прекратилась. Миллионы беженцев вернулись бы на свою землю из других районов Сирии, из Турции, из стран Европы. Между желанным миром и нынешней войной есть одна преграда — Россия. С Ираном сирийский народ справился бы сравнительно легко.

Режиму Путина нужна эта война. В первую очередь как постоянно действующее средство по разжиганию европейского радикализма, топливом для которого являются несчастные беженцы. А радикализм — верное средство к расшатыванию единства Европы. Вот уже и Брекзит, вот усиление крайне правых сил во многих государствах Евросоюза.

Эта коварная политика Путина — политика на крови и слезах миллионов ни в чем не повинных людей. На самом деле — это продолжение трупопроизводства (термин Александра Николаевича Яковлева), которым отличался столь любимый Путиным Ленинско-Сталинский режим. Казалось бы, режим этот окончательно рухнул в декабре 1991, но вот, смертельно раненная голова зверя, вышедшего из бездны, вновь исцелела [Откр.13:3]. И вновь массовые человекоубийства — теперь в Сирии, а совсем недавно и в Украине.

Документ, представленный комиссией по правам человека ООН, фиксирует прямые преступления против мирного населения российских военно-космических сил (пп.22-25), а также многочисленные факты пособничества и военного, и дипломатического преступлениям, которые творят войска Асада и их иранские союзники.

Всё это делает руководство нынешней России военными преступниками, совершившими и продолжающими совершать преступления против человечности. Президент, министр обороны, министр иностранных дел, равно как генералы ВКС и летчики самолетов, поражающих мирные цели, все предстанут рано или поздно, живые или мертвые, перед международным судом и самый тягостный приговор вполне ожидаем.

Наши властные ревнители истории любят апеллировать к Нюрнбергскому трибуналу 1945-46 гг.,казнившему и осудившему на большие сроки многих руководителей нацистской Германии именно за преступления против человечности. Россия признала преступлением против человечности геноцид христиан в Оттоманской империи в 1915-22 гг. Теперь подобное обвинение ложится на Путина, Шойгу, Лаврова, Пескова и иных творцов и совершителей преступлений против человечности в Сирии. Их ждет Нюрнберг.

Мы, русские, осквернены их деяниями, как осквернены были деяниями Гитлера, Геббельса, Риббентропа, Бормана, Эйхмана все немцы, как соучаствовавшие так и не соучаствовавшие, и даже осуждавшие их преступления (см. Карл Ясперс. Проблема вины). Нам тягостно от этих преступлений нашей власти, давно уже не спрашивающей нашего соизволения на свою политику.

Единственное что мы можем — это сказать: НЕТ ВОЙНЕ В СИРИИ. И заверить мир, что более иных народов мы ждем, когда правосудие восторжествует и вместо кресел для встречи лидеров пяти ядерных держав, постоянных членов Совбеза ООН, преступникам будет дано место на скамье подсудимых.

Мы видим Мюнхен. Мы ждём Нюрнберг.

Андрей Зубов, доктор исторических наук

Minval.az