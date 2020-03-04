Российский актер Алексей Панин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сообщил, что собирается уехать из России.

«Мы сейчас продаем квартиру и переезжаем в город Торревьеха [в Испании]. Купим маленькую квартиру, и чтоб ноги моей в России не было», — сказал Панин.

В интервью актер также изменил свою позицию по Крыму и признался в бисексуальности.

Отвечая на вопрос ведущего, с кем, на его взгляд, лучше секс: с мужчиной, или с женщиной, артист ответил, что это совершенно разные вещи.

«Ты понимаешь, я же не встречаюсь с мужчинами, я не хожу с ними на свидания. Есть женщина, которую любишь, а с мужиками — это такой приятный бонус», — заявил Панин. <…> «Секс прекрасен в любом состоянии — со всеми вместе. Когда все вместе — вообще прекрасно. — пояснил актер. — Я не гомосексуалист, я люблю женщин. Но иногда… Все, отстань». <…>

Когда речь зашла о Крыме, Панин отказался от своих ранних одобрительных высказываний относительно возвращения полуострова в состав России. «Я раньше верил в российскую пропаганду. Потом мне немножко открыли глаза. Я не поддерживаю политику Путина», — сказал актер. <…>

По словам Панина, он не хочет, чтобы его 12-летняя дочь жила в России, поскольку ему важно, чтобы она росла среди людей с европейскими ценностями. «Хоть официанткой, только не в этой стране», — подчеркнул Панин.

Панин также назвал Россию «обреченной» странной. Он жестко раскритиковал российскую власть за большое количество бедных и низкий уровень жизни в стране в целом. Политика властей, по его мнению, сводится только к постоянной лжи, тратит деньги на различные мегапроекты вроде Чемпионата мира по футболу и в то же время не делает ничего для народа.

«Вы, ****, страну накормить не можете, *****», — возмутился актер.

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