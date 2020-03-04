Турция – страна, которая умеет сражаться, но не стремится к войне. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя в парламенте ход операции «Весенний щит» на северо-западе Сирии.

«Последние операции ВС Турции продемонстрировали всем сторонам умение турецкой армии эффективно сражаться. Однако мы стремимся к войне», — сказал глава государства.

Глава государства пообещал, что Турция не оставит сирийцев на милость кровавого режима Башара Асада и его пособников.

Эрдоган напомнил, что с начала операции «Весенний щит» на северо-западе Сирии ликвидированы уже свыше 3200 приспешников Асада.

«Сбиты 3 самолета и 8 вертолетов. Безусловно, и Турция несет потери, однако мы не оставим сирийцев», — передает его слова «Анадолу».

Турецкий лидер также привлек внимание к ситуации на турецко-греческой границе, через которую за последние дни проследовали более 130 тысяч мигрантов.

«Анкара призывает все страны ЕС, в особенности Грецию, действовать в соответствии со Всеобщей декларацией по правам человека, уважать права беженцев и мигрантов», — сказал Эрдоган.

Греки прибегают к крайним мерам для предотвращения потока мигрантов. Суда с беженцами затапливают, в людей открывают огонь на поражение, убивают. В Афинах не должны забывать, что может наступить время, когда они сами будут нуждаться в сострадании и помощи, сказал президент.

Президент Турции продемонстрировал архивную фотографию на которой изображены жители Греции, бежавшие в период Второй мировой войны от фашистов в Сирию.

«Возможно, кто-то из этих детей на фото, которым раздают еду и одежду в Сирии, прадед или прабабушка премьера Греции Кириакоса Мицотакиса», — сказал турецкий лидер.

Minval.az