Прямое участие армии Турции в сражениях на севере Сирии говорит о том, что наблюдается так называемый «стратегический сдвиг» Анкары от атлантической лиги в сторону евразийского блока, заявил один из кремлевских идеологов Александр Дугин в интервью Al-Akhbar.

По его словам, битва за Идлиб приближает вывод армии Соединенных Штатов с территорий ближневосточного региона. Политолог отметил, что России необходимо добиться уверенного присутствия в арабском государстве в рамках многополярности, чтобы у местного населения появилась возможность самостоятельно выбирать свою судьбу. Также РФ должна помочь Сирии сохранить суверенитет, отметил он.

Политолог уверен, что в этом случае идет речь о создании структуры в регионе, включающей страны, которые выступают против гегемонии США. Российская сторона стремится ликвидировать группировку ИГИЛ, которую косвенно поддерживают Израиль и Соединенные Штаты. Кроме того, в число задач Москвы входит помощь Дамаску в восстановлении стабильности страны, передает Федеральное агентство новостей.

По этим причинам РФ установила крепкие связи с Сирией и Ираном, а также улучшила отношения с Турцией. Дугин предположил, что Москве будет сложно помешать одностороннему доминированию американцев в ближневосточном регионе без помощи Анкары.

«Я не думаю, что Эрдоган может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов или западных держав. Это враждебно ему, и стратегические отношения между ними серьезно ухудшились. В настоящее время он маневрирует, потому что ему трудно принять неудачу, и угрожает снова прибегнуть к союзникам, которых на самом деле нет. Требуется убедить его отказаться от такой тактики и продолжить участвовать в создании новой региональной системы», — резюмировал Дугин.

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