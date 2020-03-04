Статья азербайджанского журналиста Льва Аскерова «Сумгайытская трагедия. С чего начиналось и как это было», опубликованная в российской «Независимой газете», вызвала большой ажиотаж. Данная статья в особенности обеспокоила армян. Посол Армении в РФ обратился даже в Генпрокуратуру России с жалобой на газету за «разжигание национального вопроса», требуя ее закрытия.

Азербайджанская общественность, в частности некоторые общественно-политические деятели и представители интеллигенции поднялись на защиту газеты, написавшей правду. Среди них российский миллиардер азербайджанского происхождения, экс-сенатор Фархад Ахмедов.

Известный меценат опубликовал свою статью на сайте радио «Эхо Москвы», в которой ответил на нападки армян. Ахмедов, в отличие от проживающих в России и других странах многих азербайджанских олигархов, всегда отличался активной позицией в вопросе защиты национальных интересов. Когда Совет Федерации России хотел вынести на обсуждение «геноцид армян», Фархад Ахмедов написал открытое письмо Сергею Нарышкину, выразив свое возражение и отметив, что если этот законопроект будет принят, то он откажется от российского гражданства. Когда Жириновский оскорбил азербайджанский народ, Фархад Ахмедов дал ему достойный ответ. Ниже представляем внимаю читателей статью Ф.Ахмедова, опубликованную на сайте радиостанции «Эхо Москвы»:

В истории есть события, имевшие огромный детонирующий эффект. Их разрушительные последствия сказываются на протяжении поколений.

Среди них, безусловно, и страшные события в Сумгаите 28-29 февраля 1988 года. Прошло 32 года, а острота переживаний, вызванных погромами в тогда еще советском городе, все еще свежа.

Споры не могут затухнуть, хотя там были проведены расследования, аресты, суды, были осужденные. В отличие от прошедших перед этим и в течение всего того года погромов в тогда еще населенных азербайджанцами районах Армении, где не было ни расследований, ни арестов, ни осужденных.

Но даже в Сумгаите, где, повторю, были суды, по поводу которого проведены расследования журналистов, сняты документальные фильмы, но и там нет ответа на главные вопросы. Кто начал эти погромы? Почему им дали разгореться? Где были армия, милиция, КГБ? Где была сама КПСС, «руководящая и направляющая сила»? Почему ничего не предпринимала Москва? Почему ничего не делала столица республики Баку?

Ну и самые главные вопросы. Как это вообще могло произойти? Как получилось, что народы, которые поколениями мирно жили вместе так легко оказались готовы к ненависти, насилию, убийствам? Все эти вопросы остаются такими острыми потому, что узел, завязанный в 1988 году в Степанакерте, Ереване и Сумгаите не развязан до сих пор.

Ожесточенность споров по этим вопросам видно и сейчас. В преддверии годовщины «Независимая газета» опубликовала очень большой материал журналистского расследования Льва Аскерова «Уроки истории. Трагедия Азербайджана – Сумгаит». В нем он подробно с привлечением когда-то полученных им документов и записанных по свежим следам воспоминаниям очевидцев утверждает, что вели погромщиков убивать провокаторы-армяне, а сам план посеять вражду уже не одно десятилетие взращивали представители армянского духовенства.

Утверждение не новое. Оно появилось еще в том же 1988 году, в том числе из-за того, что среди арестованных погромщиков оказался человек по фамилии Григорян. Подозрения, что он оказался там не просто так лишь укрепились, когда стало известно, что, получив от советского суда двадцать лет тюрьмы, Григорян был в 1992 году по просьбе Еревана передан из России для отбытия наказания в Армению, где был почти сразу освобожден, после чего уехал в Россию, где след его затерялся. Такой гуманизм, проявленный в Армении по отношению к участнику зверских убийств армян в Сумгаите, не может не вызывать вопросов.

Так что версия не нова. Не нова и реакция. Посол Армении в России, не пытаясь вступить с газетой или автором в дискуссию, сразу обратился в Генеральную Прокуратуру с требованием проверить статью на наличие признаков разжигания межнациональной розни. Газета ничего не ответила, но убрала материал с сайта.

Не знаю, каков будет ответ Генпрокуратуры, как будут комментировать публикацию юристы и эксперты-филологи, но, на мой взгляд, призывов к межнациональной розни там нет. Хороших слов про армян мало, а плохих много, это правда, но призывов к розни нет. Тем более, что азербайджанцы у него тоже не ангелы.

Поэтому реакция посла Тоганяна расстраивает. Ведь разобраться в причинах трагедии все же надо. Точка судами 1988 года не поставлена. Несколько десятков погромщиков наказаны, но ответов на все эти «почему?» и «как такое могло произойти?» нет до сих пор. На множество нестыковок и противоречий в официальных версиях событий указывали и указывают все исследователи. Почитайте «Черный сад» Томаса де Ваала, если хотите увидеть нейтральный, но заинтересованный подход.

Уверен, что ответы на эти «почему» есть, и искать их надо и в Баку, и в Ереване, и в Москве. Ведь есть же версия, что находящийся на последнем издыхании коммунистический режим попытался тогда столкнуть лбами два народа, чтобы элиты всех национальных республик вздрогнули от ужаса перед бездной межнациональных конфликтов и сплотились вокруг руководства СССР.

Если такая идея была, то она была дьявольской, но, открыв ящик Пандоры, закрыть его уже нельзя. Вместо сплочения получили ускоренный распад. А ведь есть еще и версия, что за Сумгаитом стоят «агенты Вашингтона», где надоело ждать пока СССР сам развалится и решили процесс ускорить… В итоге СССР уже нет, а конфликт Азербайджана и Армении все еще не закончен, найти рецепт нагорно-карабахского урегулирования все еще предстоит. Камни, разбросанные почти сорок лет назад даже не начали собирать.

Убежден, если мы, как всегда, оставим задачу разобраться в данном вопросе «следующим поколениям», наши дети будут наступать на те же грабли. Пора разобраться в истоках трагедии, которая стала детонатором распада СССР, чтоб подобные замыслы более не имели шансов.

Поэтому я решил провести собственное расследование событий февраля 1988 года в Сумгаите, и обещаю, что буду рыть до тех пор, пока не доберусь до правды. Я призываю всех очевидцев и участников этого конфликта, всех, кто располагает достоверной информацией, помочь восстановить реальную картину. Более того, готов выплачивать вознаграждения за особенно ценные сведения или документы, которые прольют свет на это гнусное преступление против мирных граждан. В ближайшее время я напишу об этом подробнее на своей странице в фейсбуке.

Minval.az