Из Сирии продолжают приходить драматичные новости. Еще в момент старта операции «Весенний щит» министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем блоге в Twitter предупредил: «Операцией «Весенний щит», как это было и при операциях «Шит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира», мы переломаем руки всем, кто зарится на турецкий флаг. Да благословит Аллах наших героев, сражающихся ради «ай-йылдыза»». Эксперты напряженно ищут на картах Сирии поселки с непривычными названиями и пытаются определить, кто берет верх. Уже накануне появились сообщения о сбитых турецкими силами ПВО в сирийском небе двух истребителей Су-24. Вчера был сбит еще один самолет сил Башара Асада — L-39.

Но самое интригующее — в другом. Турецкая армия активно применяет в Сирии боевые БПЛА. Еще недавно российские эксперты с издевкой говорили о планах Турции задействовать в бою «беспилотники», которые будут налетать на противника «целым роем». Но теперь оценки меняются. Неназванный высокопоставленный турецкий чиновник заявил Bloomberg, что применение турецкими военными «роев» ударных беспилотников для борьбы с поддерживаемыми Россией частями правительственных войск Сирии стало «военной новинкой», доказавшей технологические возможности Турции на поле боя. По его словам, в ответ на сирийский авиаудар, унесший жизни 33 турецких военных, Анкара развернула и использовала для скоординированных действий «беспрецедентное» число дронов, впервые в истории «рой» беспилотников позволил взять под контроль столь большую территорию. Эксперты признают и другое. Турция по сути дела ведет войну силами ударных «дронов», поддерживая их огнем артиллерии и РСЗО. И демонстрируют завидную эффективность. Так, американский эксперт Чарльз Листер уже размещает в своем Twitter видео, где турецкий ударный дрон разносит с воздуха зенитный комплекс «Панцирь-С1» российского производства и отмечает: доселе такое удавалось сделать только Израилю. А в СМИ просочилась информация: по неподтвержденным данным, турецкие беспилотники уничтожили и ЗРК С-300, который Москва недавно с помпой поставила в Сирию. И все это — не считая ударов по танкам, бронемашинам, отдельным автомобилям и даже мотоциклам. Катастрофические последствия турецкой «воздушной войны» для армии Асада признают даже российские военкоры. Евгений Поддубный, тот самый, который не так давно тиражировал фейки насчет «поставок оружия террористам из Турции при помощи азербайджанской авиакомпании Silk Way», а сегодня уже находится там, где оружие «заговорило», сменил недавние победные реляции на нечто противоположное: «Как только в небе над Идлибом появились турецкие ударные беспилотники, характер боевых действий резко изменился. Все стало значительно сложнее. Теперь даже одиночные цели, автомобили, например, находятся под угрозой удара с использованием дронов». В результате в Сеть уже просачивается видео, где боевики «Хезболлах» признаются: «Нас конкретно косят».

Здесь огромное поле для выстраивания версий и комментариев. Кто поделился с Турцией «беспилотными» технологиями? Разгромит ли Турция армию Асада уже к 5 марта, когда должны состояться переговоры Эрдогана и Путина? Договорятся ли Москва и Анкара и если да, то каким окажется будущее Сирии? Какой будет судьба самого Асада — он станет «соседом Януковича»? Или разделит судьбу, скажем, Саддама Хусейна? Но это все пока что только версии и гадания. А вот в чем уже нет сомнений, так это в том, что Турция в Сирии уже одержала, если угодно, победу в «технологической» войне.

Поясним. Война — это, конечно, кровь, смерть и разрушения. Но, простите за цинизм, это еще и демонстрация силы. Причем не только в «пропагандистском» измерении: как бы ни создавались во время учений «условия, максимально приближенные к боевым», настоящей «пробой сил» для любой армии является реальный конфликт. И вот в этом реальном конфликте вооруженные силы Турции продемонстрировали куда более высокий уровень технической оснащенности, чем этого ждали военные эксперты. Беспилотники, предупреждают аналитики — это не просто «чтоб летело, а в конце взрывалось». Для полноценного управления ими нужны сложные высокотехнологичные системы, с задействованием военной спутниковой группировки.

Но самое главное, это не просто эффектная «стреляющая игрушка». В Сирии разворачивается этакий «конфликт поколений в военно-техническом прочтении». Здесь Сирия и ее союзники-покровители в лице России и Ирана используют тактику шестидесятых-семидесятых годов ХХ столетия, а вот Турция выдвинула армию XXI века. Реджеп Тайип Эрдоган не только довел оснащение турецких вооруженных сил до такого уровня, которого от Турции не ждали. Анкара применяет в Сирии уже другую, жесткую и эффективную тактику, сполна используя свое техническое преимущество: армию Асада просто «разносят» с воздуха. И вообще ведут совсем не ту войну, к которой готовились Асад, Шойгу, убитый американцами генерал Сулеймани и т.д.

И вот это уже оставляет стойкое ощущение «дежавю». Похожим образом развивались события в апреле 2016 года в Карабахе, когда, кстати, на поле боя впервые были применены ударные дроны-«камикадзе» Harop. Когда армянская армия, вооруженная российской тактикой и российским оружием, тоже готовилась к повторению боевых действий начала девяностых. А при первых же выстрелах выяснилось, что национальная армия Азербайджана опережает армию Армении на поколение, и это как минимум. Так что после того, как на линии фронта было восстановлено прекращение огня, армянские побитые «зинворы» делились мыслями с российскими журналистами: «Вот пришла бы сюда их пехота — мы бы им показали». А вместо пехоты прилетели боевые БПЛА.

Наконец, можно вспомнить и первую войну в Заливе. В 1990 году иракский диктатор Саддам Хусейн захватывает богатый и беззащитный Кувейт и объявляет его своей 19-й провинцией. США в ответ создают международную коалицию и предъявляют ультиматум: или вывод войск и восстановление независимости Кувейта, или начало военной операции. Саддам Хусейн был уверен: его Республиканская гвардия устроит «интервентам» достойную встречу, и США вынуждены будут отступить. Но когда в январе 1991 года стартовала «Буря в пустыне», события пошли не по сценарию: США и их союзники вели совсем не ту войну, к которой готовили «гвардейцев» советские советники и инструкторы.

А теперь свое военно-техническое превосходство демонстрирует уже Турция. Чьи ударные дроны рвут в клочья не только армию Асада, но и российскую военную тактику. Что обеспечивает совсем другой «фон» для переговоров Путина и Эрдогана, чем это прогнозировали в Москве.

И да, закупкой турецких ударных БПЛА «Байракдар», как писали СМИ, интересуется Азербайджан.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az