В ближайшее время Турции намерена разместить в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир.

Он подчеркнул, что системы турецкого производства для перехвата целей на низких высотах HİSAR-A будут размещены через неделю, в дополнение к уже имеющимся системам Korkut.

Помимо этого, Демир указал на то, что в скором времени турецкие военные разместят в Сирии системы HİSAR-O — для перехвата целей на средних высотах, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Sabah.

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