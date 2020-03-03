Мировые продажи смартфонов конечным пользователям в четвертом квартале сократились на 0,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составили 406,64 млн единиц, передает «Интерфакс» со ссылкой на исследовательскую компанию Gartner.

По итогам всего прошлого года падение составило 1%.

«2019 год завершился немного лучше прогнозов из-за чуть более высоких результатов в Северной Америке и развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, — отмечает старший аналитик Gartner Аншул Гупта. — Несмотря на это Индия, где было продано 151,9 млн телефонов, обогнала США и заняла второе место по реализации смартфонов в 2019 году. Китай сохранил лидирующую позицию с продажами в 390,8 млн штук за весь год».

Apple и Xiaomi стали единственными вендорами из топ-5, которые показали рост поставок в четвертом квартале. Несмотря на снижение продаж, Samsung осталась на первом месте с долей в 17,3%, Apple — на втором с 17,1%.

Продажи Apple после четырех кварталов сокращения подряд в октябре-декабре продемонстрировали повышение на 7,8%. В том числе продажи iPhone подскочили на 39% в КНР.

Аналитики Gartner ожидают, что Apple запустит свой первый телефон с поддержкой мобильных сетей нового поколения 5G в третьем квартале 2020 года.

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