Азербайджан может использовать геополитические развития в регионе для атаки на Армению. Об этом заявил армянский военный эксперт Ван Амбарцумян.

«Начатые накануне учения могут стать отличным поводом для мобилизации и концентрации резервных сил на границе с Арменией и Карабахом. И армянской стороне надо быть максимально бдительной, чтобы не позволить Баку «взорвать» ситуацию в самый неподходящий момент», — предупредил Амбарцумян.

Эксперт призвал власти Армении «пресечь возможные провокации» Азербайджана, приведя вооруженные силы в высокую боеготовность, отсрочить референдум по конституционным изменениям, назначенный на 5 апреля, с целью обеспечения солидарности и мобилизации общества.

«Нам нужна максимальная бдительность и повышенная готовность, так как Азербайджану присуще создавать панику, действуя неожиданно», — сказал он, добавив также, что «Турция может применить сирийскую тактику и в отношении карабахского вопроса».

Minval.az