Турция обязана отомстить за гибель военнослужащих в Идлибской зоне деэскалации, заявил во вторник в парламенте председатель оппозиционной Партии националистического движения Девлет Бахчели, пишет «Анадолу».

Бахчели раскрыл подробности гибели 27 февраля десятков турецких военнослужащих в Сирии.

Политик сообщил, что военные, дислоцированные в поселке Бальюн района Джебел Завийя, подверглись вначале ракетному и минометному обстрелу, а затем по этому району был нанесен авиаудар.

Кроме того, силы Башара Асада и его сторонники атаковали направленную в поселок колонну подкрепления и здание бывшего муниципалитета, в котором находились турецкие военнослужащие.

По словам политика, удар был также нанесен по турецкому военному конвою, направленному в качестве подкрепления в Бальюн. Погибли 34 военных, ранения получили 32 человека.

Турецкий политик, подчеркнул, что к удары по турецким военным причастны не только режим Башара Асада, но и Иран и Россия.

Бахчели призвал к мести за гибель каждого военного в Сирии, приветствовав операцию «Весенний щит».

Каждый, кто бросает вызов турецкому народу, пытается противопоставить нашей стране, устраивает ловушки сынам Турции, захлебнется в своей крови, заявил политик.

Minval.az