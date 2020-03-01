В Таиланде сообщили о гибели первого человека в королевстве из-за китайского коронавируса нового типа. Информацию об этом озвучили на пресс-конференции представители тайского Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, которые приводит «Лайф», жертвой стал 35-летний мужчина. Помимо коронавирусной инфекции у него также было заболевание крови, диагностированное ранее. В Минздраве подчеркнули, что пока не могут с полной уверенностью сказать, что причиной смерти стал именно коронавирус, тем более что на момент гибели якобы вируса СoViD-19 в организме обнаружено уже не было. Однако ухудшение состояния его здоровья связывают именно с ранее выявленным заболеванием коронавирусом.

Minval.az