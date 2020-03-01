Бренд имени Андре Ситроена — это не только богиня DS, гидропневматическая подвеска и авангардный дизайн. Предельно простой и дешевый автомобильчик Citroen 2CV сыграл важнейшую роль в послевоенной автомобилизации как Франции, так и всей Европы. А новейший электромобиль Citroen Ami должен стать реинкарнацией «де-шво» в современной реальности и олицетворяет новое видение городской мобильности, пишет «Авторевю».

Шоу-кар Ami One был представлен год назад, однако финальная версия хоть и сохранила общую концепцию, но сильно отличается от первоначальной машины. Двухместный челнок компактнее Смарта: длина — 2410 мм, ширина — 1390 мм, а высота — 1520 мм. По углам расставлены 14-дюймовые колеса (у концепта были 18-дюймовые), а диаметр разворота — всего 7,2 м.

Экономия в разработке и при производстве Ami возведена в абсолют: у машинки одинаковые двери слева и справа (и распахиваются они, соответственно, в разные стороны), а также передняя и задняя облицовки. Секции боковых стекол откидываются вручную, регулировка зеркал тоже механическая. На этом фоне роскошью выглядит стандартная стеклянная панель крыши.

В простейшем салоне — пара «стульчиков», причем пассажирский закреплен жестко, а водительский можно отрегулировать только в продольном направлении. Вместо приборов — куцый экранчик, а вместо «музыки» — док-станция для подключения смартфона. Есть две багажные площадки — за сиденьями и в проеме перед пассажиром. А отсек для зарядного кабеля расположен в заднем правом крыле с доступом из дверного проема.

Юридически Citroen Ami — легкий квадроцикл, которым разрешено управлять с 16 лет, а во Франции — даже с 14 лет. Но обратная сторона — жесткие ограничения характеристик. Поэтому Citroen Ami имеет электромотор мощностью лишь 6 кВт (8,2 л.с.), масса без тяговой батареи — предельно допустимые 425 кг, а максимальная скорость — 45 км/ч. Расположенного под полом литий-ионного аккумулятора емкостью 5,5 кВт∙ч должно хватить на 70 км пробега, а перезарядка от обычной розетки займет три часа. Современных систем безопасности вроде АБС и подушек здесь нет, ведь по закону для квадрициклов они не обязательны.

В компании позиционируют Ami в первую очередь как альтернативу скутерам, велосипедам и общественному транспорту, поэтому среди главных преимуществ упомянуты закрытый салон и наличие обогревателя. Уже весной эти машинки появятся во французском каршеринге: принадлежащий концерну PSA оператор Free2Move будет предлагать Ami за 26 евроцентов в минуту. Возможна долгосрочная аренда: например, при заключении договора на четыре года абонентская плата составит 20 евро в месяц.

Традиционные продажи тоже будут: с учетом государственной субсидии (900 евро) во Франции за Citroen Ami станут просить 6000 евро. Для «электрички» это очень привлекательная цена, ведь, скажем, похожие батарейные квадроциклы Aixam стоят от 14900 евро. Однако по общеавтомобильным меркам Ami дорогой, ведь уже за 8150 евро можно взять полноценный седан Dacia Logan. Прием онлайн-заказов на Ami будет открыт в конце марта, а поставки начнутся в июне.

Minval.az