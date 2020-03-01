Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов, пишет RT.

По мнению Пирса, если по территории за пределами Соединённых Штатов будет запущена 1 тыс. боеголовок, то удар приведёт к изменениям климата, что вызовет массовый голод в США. Из-за этого, утверждает учёный, в США будут ежегодно умирать около 140 тыс. человек.

При этом он считает, что если США используют весь свой ядерный боезапас, то человеческие потери могут возрасти до 5 млн ежегодно.

Пирс отметил, что в связи с этим даже безответная атака американской стороны на КНР или Россию может стать губительной для США.

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