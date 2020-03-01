Турецкие подразделения сбили два сирийских военных самолёта. Оба пилота благополучно катапультировались, их жизни вне опасности, сообщает сообщает «Лайф» со ссылкой на SANA.
Турецкие подразделения сбили два сирийских военных самолёта. Оба пилота благополучно катапультировались, их жизни вне опасности, сообщает сообщает «Лайф» со ссылкой на SANA.
Дата: 2020/03/01 16:19
Раздел: Мир
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