Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Евросоюз и США совместно усилить давление на президента России Владимира Путина и сирийского лидера Башара Асада.

По ее словам, это необходимо сделать, чтобы открыть путь к политическим переговорам, которые прекратили бы войну в Сирии, передает портал «Лента.ру».

Глава комитета по внешней политике Бундестага Норберт Реттген также заявил, что Запад должен подумать о введении дополнительных санкций против России. У Путина нет причин реагировать на призывы европейцев, поскольку ему не пришлось платить за войну, считает политик.

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