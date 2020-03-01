Граждан Франции призвали меньше целоваться во время встреч, чтобы избежать распространения нового коронавируса COVID-2019.

«Минздрав рекомендует сократить социальные контакты физического характера. Это касается в том числе la bise (традиционные двух- или трехкратные поцелуи в щеку. — Ред.)», — заявил глава французского Минздрава Оливье Веран, передает онлайн-издание «Известия».

Отмечается, что накануне в стране зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусом. Правительство Франции отменило Парижский полумарафон и запретило проведение собраний, включающее более 5 тыс. человек.

Minval.az