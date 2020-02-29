Число заразившихся коронавирусом во Франции достигло отметки в 100 человек, сообщает в субботу портал France Info со ссылкой на главу Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.

По информации портала, в настоящее время с заболеванием на территории Франции госпитализировано 86 человек, девять из которых находятся в тяжелом состоянии. Ещё 12 уже выздоровели, а двое скончались.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщал, что по данным на 13.00 субботы число заболевших составляет 73 человека.

Minval.az