Проводимая президентом США Дональдом Трампом санкционная политика является одной из причин активного распространения нового коронавируса на территории Ирана. Такое мнение выразил в субботу Хесамеддин Ашена, советник президента исламской республики Хасана Роухани.

«Экономические санкции Дональда Трампа при соучастии Европы лишили систему здравоохранения Ирана возможности своевременно отреагировать на коронавирус. Политика Трампа частично является причиной распространения вируса и смертей, которые произошли в процессе», — написал Ашена в своем Twitter.

Minval.az