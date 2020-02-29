Анкара еще несколько месяцев назад пообещала открыть беженцам двери в Европу, однако заявлениям турецких властей не поверили. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу в Стамбуле.

«Что мы сделали вчера? Мы открыли двери… Мы не закроем эти двери. Почему? Потому что Европейский союз должен выполнять свои обещания. Турция открыла границы и только по состоянию на утро 29 февраля в Европу ринулись 18 тысяч беженцев. Вероятнее всего, сегодня этот показатель достигнет 25-30 тысяч. Турция и далее будет пропускать беженцев через границу», — сказал Эрдоган.

Minval.az