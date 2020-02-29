Госсекретарь США Майк Помпео заверил Турцию, что США в вопросе Идлиба поддерживают ее как партера по НАТО и изучают возможные действия по оказанию ей помощи, говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Помпео.

«Соединенные Штаты взаимодействуют с турецкими союзниками и рассматривают варианты оказания помощи Турции в борьбе с этой агрессией, поскольку мы стремимся предотвратить дальнейшее проявление жестокости режимом Асада и Россией, а также облегчить гуманитарные страдания в Идлибе», — заявил госсекретарь США.

Он отметил, что Соединенные Штаты «сделают все возможное, чтобы заблокировать любую реинтеграцию режима Асада в международное сообщество до тех пор, пока он не выполнит все положения резолюции СБ ООН 2254, включая общенациональное прекращение огня, которое включает Идлиб».

Госсекретарь выразил Турции соболезнования в связи с гибелью в Идлибе турецких военнослужащих результате авиаудара ВВС правительственных войск Сирии, и заявил, что «США осуждают этот удар самым решительным образом».

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