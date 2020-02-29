Депутаты бундестага от Левой партии обратились в Федеральную прокуратуру Германии с иском к членам правительства ФРГ в связи с убийством американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани и главы проиранского шиитского вооруженного формирования «Аль-Хашд аш-Шаби» Абу Махди аль-Мухандиса. Федеральный канцлер Ангела Меркель и члены ее кабинета подозреваются в пособничестве убийству Сулеймани и аль-Мухандиса путем бездействия, говорится в заявлении восьми депутатов, которое они подали в четверг, 27 февраля.

В иске также указываются министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

Иск немецких «левых» основывается на сообщениях, согласно которым данные об атаках американских беспилотников проходили через опорный пункт ВВС США Рамштайн на западе Германии. По всей вероятности, члены немецкого правительства до настоящего времени не предпринимали никаких мер, чтобы убедиться, что через информационные сети в Рамштайне не осуществляются противоречащие международному праву атаки беспилотников, указали депутаты.

Федеральное правительство обязано гарантировать, что на территории Германии не нарушается международное законодательство, подчеркивается далее. При этом следует предполагать, что атака американских беспилотников в Ираке осуществлялась через размещенный в Рамштайне ретранслятор, поскольку с учетом кривизны земной поверхности это является единственным возможным путем передачи сигналов из США в Ирак, отмечают авторы заявления.

«Немецкий Рамштайн является краеугольным камнем в проводимой США глобальной политике насилия», — подчеркнули они и призвали прокуратуру незамедлительно начать расследование в отношении членов федерального правительства. Целенаправленное уничтожение Сулеймани следует считать убийством, совершенным опасными для общества средствами, указали далее представители Левой партии.

Касем Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис были убиты 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате совершенного беспилотниками ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после смерти Сулеймани духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил его преемником бригадного генерала Эсмаила Каани.

Minval.az