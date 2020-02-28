Facebook сделал доступным создание 3D-фотографий для большинства пользователей устройств на iOS и Andriod, сообщает «Медуза» со ссылкой на компанию.

Инструмент запустили в 2018-м, но использовать его могли только на смартфонах с двумя камерами.

Как утверждает соцсеть, сделать трехмерную картинку можно «практически из любого» стандартного изображения 2D.

Компания обучила сверточную нейронную сеть на миллионах общедоступных 3D-изображений и их карт глубины. Сеть оценивает расстояние от камеры до каждого пикселя изображения.

Архитектура сети позволяет построить 3D-картинку на мобильных устройствах даже небольшой мощности «за секунды».

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