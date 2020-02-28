В ходе худшей с 2008 года недели мировые рынки потеряли уже 5 триллионов долларов капитализации, сообщает агентство Reuters в пятницу, 28 февраля.

Так, индекс мировых акций MSCI World, который отслеживает почти 50 стран упал почти на 10% за неделю — худший показатель с октября 2008 года.

Акции Уолл-стрит упали на 4,4% только в четверг. Индексы потеряли 12% с момента достижения рекордного максимума всего девять дней назад.

Доходность защитных 10-летних гособлигаций США достигла рекордного минимума в 1,241%. Последний минимум составлял 1,247%.

Надежды на то, что эпидемия, начавшаяся в Китае в конце прошлого года, закончится через несколько месяцев и что экономическая активность быстро вернется к норме, развеялись, поскольку число случаев в мире возросло.

«Самый большой риск — это то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах и других крупных странах за пределами Азии», — сказал глава SEI Investments по азиатским акциям Джон Лау.

В то же время повышается вероятность, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в США в следующем месяце, а другие крупные центральные банки последуют их примеру, чтобы попытаться избавить экономику от проблем и предотвратить глобальный спад.

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