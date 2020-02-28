Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы Турции.

«Сегодня вечером состоялся телефонный разговор между нашим президентом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи были рассмотрены, прежде всего, недавние события в Идлибе, а также двусторонние и региональные вопросы», — указывается в заявлении.

Уточняется, что Эрдоган подтвердил в разговоре с Трампом решимость Турции «очистить территорию, обозначенную сочинским меморандумом по Идлибу, от сил режима».

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