Еврокомиссия уверена в завершении строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP) до конца 2020 года, заявил заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Клаус-Дитер Борхард.

«Мы уверены в успешном завершении проекта TAP до конца текущего года. Это хорошая новость для Азербайджана как для экспортера газа, также для Грузии как транзитера, Турции, являющейся транзитером и импортом, ну и для потребителей в Европе», — сказал Борхард на пресс-конференции в Баку в пятницу, передает «Интерфакс».

Он также сообщил, что в настоящее время обсуждается вопрос расширения Южного газового коридора (ЮГК) с учетом потенциала на новых месторождениях Азербайджана на Каспии.

Minval.az