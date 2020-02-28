Турецкие военные погибли в Идлибе «вне наблюдательных постов во время наступления террористов». Обстоятельства гибели раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что о наличии турецких военных там Анкара не сообщала Москве, несмотря на многочисленные запросы.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены несмотря на координацию действий с российской стороной, которая была заранее оповещена о местах дислокации частей ВС Турции в зоне деэскалации.

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