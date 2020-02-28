Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведет в пятницу телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

«Наш президент сегодня проведет переговоры по Идлибу с Макроном, Меркель, Джонсоном и Трампом», — цитирует главу Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна телеканал Haberturk.

Он добавил, что в ходе телефонного разговора Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу они договорились как можно скорее провести личную встречу.

Minval.az