Исследователи из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва. Об этом сообщает EurekAlert.

По данным издания, взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, находящееся на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли.

Астрономы утверждают, что в результате взрыва произошел выброс энергии, который превысил предыдущий рекорд в пять раз.

Исследователи пока не установили причину взрыва и планируют провести более тщательные наблюдения, увеличив вдвое количество антенн.

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