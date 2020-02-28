Известный российский блогер Илья Варламов совершил путешествие в столицу Армении – древний азербайджанский город Иреван – и рассказал в своем блоге в статье под названием «Ереван, который никто не любит».

В своем блоге автор опубликовал множество фотографий из Иревана и подробно рассказал о городе.

«Здесь надо отметить, что новая архитектура Еревана в целом неплохая. Все очень спокойно, а благодаря тому, что здания облицованы туфом, он выглядят не так дёшево, как российские аналоги с вентфасадами. Но все равно на этой улице чувствуешь себя неуютно: слишком несомасштабна новая застройка», — рассказывает Варламов.

Ему также не понравились в Ереване тротуары, которые, по словам Варламова, в большинстве своем узкие. Пешеходные переходы также не вызывают симпатии, так как на них часто отсутствуют светофоры и переходить дорогу опасно.

«Безумие какое-то. При этом по городу совершенно невозможно ходить. Возможно, армяне думают, что туристы приезжают к ним в столицу, чтобы посмотреть на их машины. Но для того, чтобы погулять по парковке, мне не надо ехать в Ереван: я могу приехать в какой-нибудь торговый центр на окраине Москвы», — пишет блошер.

Илья Варламов резюмирует свое путешествие в Ереван тем, что в городе можно гулять и наслаждаться архитектурой, однако жить в таких городах «неприятно». Он советует властям Еревана провести реформы по изменению приоритетов, а ереванцам полюбить свой город.

«Я лишь выкладываю фотографии того, что я увидел. Ведь гадят в реке Раздан и на Каскаде, срут в самых красивых местах Еревана не туристы, а местные. Именно ереванцы засрали город самостроем, завалили его мусором и заставили машинами. Теперь можно долго бить себя в грудь и признаваться в любви к родной земле, но когда любишь землю, ты её так не засираешь», — отмечает Варламов.

Minval.az