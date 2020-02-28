Имеющиеся у Вооруженных сил Азербайджана ракетные системы израильского и белорусского производства способны нанести удар на любую глубину обороны Армении, практически не встречая противодействия. При этом Азербайджан может не опасаться ответного удара со стороны Армении.

Такое мнение высказал министр обороны Польши в июле 1992 — октябре 1993 и октябре 1997 — июне 2000, ныне советник Министерства национальной обороны Польши Януш Онышкевич.

По его словам, имеющиеся у Армении средства ПВО, такие как С-300, Бук-М2, С-125 «Нева»/«Печора-2М2», Круг, Куб, С-75, Оса, Стрела-10, не представляют опасности для израильских ракет LORA и белорусских РСЗО «Полонез».

«Израильские ракеты LORA, как уверены эксперты, превосходят даже экспортные варианты русских «Искандеров». А приобретенные Азербайджаном «Полонезы» однозначно превосходят те же «Искандеры». Устаревшие системы ПВО Армении не в состоянии сбить новое поколение квазибаллистических ракет. Что же касается поставленных в Армению недавно Россией «Тор2М», то эффективно они выглядят лишь на фотографиях. Для надлежащего уровня обороны требуется огромное количество этих систем. К тому же они должны быть интегрированы в общую систему ПВО – ПРО, в противном случае превращаются в ведра с гайками», — сказал он в интервью изданию «Axar».

Экс-министр добавил, что имеющиеся у Армении «Скад» или Р-17, которыми они постоянно грозятся ударить по Мингячевирскому водохранилищу, это уже вчерашний день.

«Ракеты «Скад» или Р17 – ржавые жестянки. Они не имеют никакой практической ценности, что было доказано во время операции «Буря в пустыне». У нас в Польше тоже было это наследство «холодной войны», но мы, ничуть о них не сожалея, отправили все на свалку», — подчеркнул Онышкевич.

В заключение беседы экс-министр отметил, что Польша как активный член НАТО готова оказать Азербайджану всестороннюю помощь для максимального использования сотрудничества с НАТО, которые могут послужить для укрепления обороноспособности и восстановления территориальной целостности.

Minval.az