Число заражений коронавирусом в Иране за сутки увеличилось более чем на 100 человек, достигнув 388, число жертв возросло до 34, сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

«В общей сложности количество случаев достигло 388, 73 поправились, всего погибли 34 человека», — сообщил он в ходе пресс-конференции, показанной телеканалом IRINN.

По его словам, в последующие дни прогнозируется дальнейшее распространение вируса.

Накануне число заражений коронавирусом в Иране составляло 245, из них 26 с летальным исходом.

Minval.az