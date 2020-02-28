Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью турецких солдат в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Уважаемый господин президент! Дорогой брат! С чувством глубокой скорби воспринял известие о гибели турецких солдат.

В связи с произошедшим событием от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции глубокое соболезнование. Аллах рехмет элясин!», — говорится в письме главы государства.

Minval.az