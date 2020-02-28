Общественное телевидение и радио (İTV) обнародовало имя представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020».

Как сообщили АПА в İTV, в этом году в Роттердаме (Нидерланды) Азербайджан будет представлять Самира Эфенди.

С целью отбора исполнителя, который будет представлять Азербайджан, был проведен закрытый кастинг с участием 5 претендентов. Среди них были Самира Эфенди, Ляман Дадашова, Эльвин Новрузов, Джабраил Расулов и Рияд Абдулов.

Представительница была выбрана на основе голосования Международной музыкальной группы экспертов, в которую входят музыкальные продюсеры, авторы и композиторы, журналисты, представители телевидения.

Участвовавшая и ранее в отборочных турах конкурса «Евровидение» Самира Эфенди запомнилась зрителям сильным вокалом в известных конкурсах «Yeni ulduz», «Böyük Səhnə» (3-е место) и «Səs Azərbaycan» (3-е место). В 2017 году Самира Эфенди завоевала 3-е место на конкурсе «Silk Way Star» в Алматы, в 2019 году приняла участие на международном конкурсе «Voice of Nur-Sultan».

Отметим, что полуфиналы конкурса «Евровидение-2020» пройдут 12 и 14 мая в Роттердаме (Нидерланды) под лозунгом «Open up!» (Откройся!), финал пройдет 16 мая в «Ahoy Arena». Представительница Азербайджана выступит во второй части первого полуфинала конкурса «Евровидение-2020».

Minval.az