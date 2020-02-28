Папа Римский Франциск сегодня не принял участия в запланированной литургии в базилике Сан-Джованни на Латеранском холме из-за недомогания.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

«Этим утром понтифик не пошел в Латеранский собор на литургию с духовенством курии. Из-за небольшого недомогания он предпочел остаться в своих апартаментах в „Доме святой Марфы“ (на территории Ватикана)», — говорится в сообщении.

Во время недавней мессы у Франциска был кашель и насморк. Пока в Ватикане не сообщили о характере болезни Папы Римского, однако заявили, что он впоследствии вернется к исполнению своих обязанностей.

Но многие тут же связали недомогание понтифика со вспышкой коронавируса COVID-19 в Италии.

Minval.az