Скандальная видеозапись, сделанная якобы гражданином Азербайджана в Еревана, была на самом деле смонтировала, и она старая. Об этом сказал и.о. директора Службы нацбезопасности Армении Эдуард Мартиросян журналистам в парламенте.

По его словам, два года назад тот же ролик, но с комментарием других людей, был слит в сеть. СНБ сегодня делает все возможное для нейтрализации всяких угроз. Мартиросян добавил, что любой может загрузить в интернет видео и добавить комментарий от имени азербайджанца.

«Но безусловно, мы сделаем свои выводы из всего этого и поставим общественность в известность», — обещал и.о. главы спецслужбы.

В социальных сетях ранее появилось видео, где якобы азербайджанец снимает разные уголки Еревана и рассказывает, что армянские спецслужбы его проморгали.

Minval.az