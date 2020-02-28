США надеются, что Турция откажется от российских систем С-400 в связи с развитием ситуации в Сирии.

Как передает РИА Новости, об этом заявила журналистам постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон.

Она сообщила, что США пытались объяснить Турции, что страна не должна приобретать эти системы. «И я надеюсь, что президент (Турции Тайип) Эрдоган увидит, что мы являемся их союзником в прошлом и в будущем, и они должны отказаться от С-400», — сказала Хатчинсон.

По ее словам, ситуация, складывающаяся сейчас в Сирии, должна «перевесить все другое, что происходит между Турцией и Россией».

США крайне обеспокоены ударами по турецким военным в сирийском Идлибе, выражают поддержку своему союзнику по НАТО и призывают к незамедлительному прекращению наступлений, сообщил представитель госдепартамента.

«Мы в курсе сообщений из Идлиба и крайне обеспокоены сообщениями про нападения на турецких солдат, которые привели к жертвам. Мы находимся в контакте с турецкими властями, чтобы подтвердить эти события и прояснить ситуацию на земле», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

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