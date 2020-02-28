Турция приняла решение считать вражескими целями сирийские войска после того, как турецкие военные вновь попали под обстрел в Идлибе.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

«Турция теперь признает всех военных режима [президента Сирии Башара Асада] вражескими целями», — приводит его слова газета Sabah.

Челик также сообщил, что «миграционная политика Турции остается неизменной, однако Анкара более не способна сдерживать поток сирийских беженцев в Европу». В четверг агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что власти Турции приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии.

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