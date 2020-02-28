В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 военнослужащих Турции, сообщил Рахми Доган — губернатор турецкой провинции Хатай, которая граничит с Сирией. По его словам, авиаудар нанесли военно-воздушные силы сирийского режима.

«На данный момент госпитализированы 36 военнослужащих ВС Турции, пострадавших при атаке сил Асада в Идлибе», — сообщил ранее губернатор.

Глава департамента коммуникаций при аппарате президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ответ на удар в Идлибе турецкие войска — как авиация, так и наземные силы — открыли огонь по всем известным целям сирийского режима.

После того, как стало известно о военных потерях в Сирии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности. Как передает турецкая служба Би-би-си, оно продолжалось около шести часов.

Согласно другим сведениям, число погибших может быть больше. Сирийские активисты сообщают, что в результате авиаударов в течение четверга были убиты по меньшей мере 34 турецких военных.

Раненых доставили в два госпиталя в турецких городах рядом с границей Сирии.

Нападение в Идлибе уже осудил генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг, с которым говорил по телефону министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Согласно сообщению, Столтенберг осудил постоянные неизбирательные авиаудары сирийского режима и поддерживающей его России в провинции Идлиб и призвал их прекратить наступление, проявить уважение к международному праву и поддержать усилия ООН по установлению мира.

Официальный представитель Государственного департамента США заявил: «Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО, и продолжаем призывать к немедленному прекращению этого недостойного наступления режима Асада, России и формирований, которые поддерживает Иран».

По словам пресс-секретаря возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омера Челика, турецкие власти в пятницу, 28 февраля, начнут проводить консультации с Североатлантическим альянсом в связи с ситуацией в Идлиб. «Совершенное нападение на Турцию является атакой на НАТО. Мы ожидаем, что будут предприняты определенные шаги для [создания] бесполетной зоны [в Идлибе]», — заявил пресс-секретарь ПСР.

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