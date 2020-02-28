Ливан начал разведочные работы на месторождениях нефти и газа на четвертом перспективном блоке шельфа восточной части Средиземного моря.

За началом бурения первой скважины наблюдали президент Мишель Аун, премьер-министр Хасан Диаб и министр энергетики и водных ресурсов Римун Гаджар.

Глава государства Ливана назвал историческим событием начало буровых работ на морском месторождении. «Даты запуска крупных проектов всегда входят в историю. Надеюсь на позитивные итоги бурения»,- сказал Аун (цитата по «Анадолу»).

Разведочные работы к северо-западу от побережья Ливии, проводятся буровым судном «Tungsten Explorer» французской компании Total.

Бурение осуществляется на глубине 1500 метров и как ожидается, продлится два месяца.

Minval.az