Первый случай заражения коронавирусом нового типа (Covid-19) среди профессиональных футболистов зафиксирован в Италии.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на La Nazione, речь идет о 22-летнем игроке одного из клубов Серии С, третьего по значимости дивизиона в итальянском футболе. Имя футболиста не называется, но известно, что он проживает в провинции Сиена. В прошлое воскресенье спортсмен из-за недомогания не смог сыграть в календарном матче. Вскоре он сдал анализы, которые дали положительный результат на коронавирус.

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