Грузинские пограничники на Лагодехском пропускном пункте на границе с Азербайджаном не пропустили в страну посещавших Иран гражданку Грузии и ее детей, так как женщина отказалась пройти карантин, сообщает в четверг грузинская телекомпания «Рустави-2».

«Это члены одной семьи, мать и дети, которые посещали Иран. У них не было температуры или других признаков заболевания, однако из-за того, что они были в Иране, им было предложено отправиться в инфекционную больницу, на что мать ответила отказом и предпочла остаться вместе с детьми на территории Азербайджана», — сказала журналистам руководитель лагодехского отделения Центра общественного здравоохранения Грузии Мака Хмаладзе.

По ее словам, супруг женщины при этом смог проехать в Грузию, так как он не посещал Иран вместе с семьей.

Minval.az